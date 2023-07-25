BIST 6.595
DOLAR 26,91
EURO 29,70
ALTIN 1.695,21
HABER /  GÜNCEL

Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya tarih konusunda 'cahil' dedi! Sosyal medya yıkılıyor

Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya tarih konusunda 'cahil' dedi! Sosyal medya yıkılıyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Lozan ve 12 Adalar konusundaki açıklamasını beğenmediği tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'cahil' dedi. Sosyal medyada dalga konusu oldu.

Abone ol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tarihçi İlber Ortaylı'nın Lozan Antlaşması'yla ilgili konuşmasını alıntılayarak, Ortaylı'ya 'cahil' dedi. Gökçek'in bu paylaşımı hem güldürdü hem de tepki çekti. İler Ortaylı, Türkiye'nin en önemli tarihçilerindin başında gösteriliyor.

'Hadi ordan çok bilmiş cahil!'

Kızdığı isimlere "cahil" diye çıkışmasıyla adeta fenomen olan İlber Ortaylı'yı 'cahil' ilan eden Gökçek, yaptığı paylaşımda "12 adaların Yunanistan'a verilmesini nasıl kıvırarak anlatıyor." paylaşımı yaptı. 

'Jelibon' hatırlatmaları gırla gitti

Melih Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Gökçek bir anda TT listesinin zirvesine çıkarken, çok sayıda kullanıcı Melih Gökçek'le dalga geçti. Gökçek'in "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" sözlerini hatırlatıldı.

Aboubakar'ı şehit general sanan Gökçek!

Bir kullanıcı, "Toprak altından jelibon rezervi bulunduğunu zanneden, Beşiktaşlı Aboubakar'ı şehit general diye paylaşan, oyun görüntülerini gerçek zanneden İ. Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya cahil diyor." dedi. Bazı kullanıcılar da, "Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi. Evet, İlber Ortaylı'ya" paylaşımı yaptı. 

Fatih Altaylı çok fena kahkaha attı

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından, "Son günlerde beni en çok güldüren olay Melih Gökçek’in İlber Ortaylı’ya 'Cahil' demesi oldu. Puahhahahah." paylaşımı yaptı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Gram altın düşüyor! İslam Memiş'ten çıldırtacak altın tahmini: 2 bin 2 bin 00 lirayı görecek...
Gram altın düşüyor! İslam Memiş'ten çıldırtacak altın tahmini: 2 bin 2 bin 00 lirayı görecek...
Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! Yönetim resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! Yönetim resmen açıkladı
3 gündür gözyaşı döküyor! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi kahreden olayı anlattı
3 gündür gözyaşı döküyor! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi kahreden olayı anlattı
Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü
Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü
Osayi-Samuel'den transfer açıklaması! "Yapılan dedikoduları dinlemiyorum”
Osayi-Samuel'den transfer açıklaması! "Yapılan dedikoduları dinlemiyorum”
Mesut Özil göğsüne bozkurt ve üç hilal dövmesi yaptırdı Almanya'da hedef oldu
Mesut Özil göğsüne bozkurt ve üç hilal dövmesi yaptırdı Almanya'da hedef oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı! Başvurular internetten yapılabilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı! Başvurular internetten yapılabilecek
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Birlikte içki içme davetini reddeden akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
Kredi kartı faizleri arttı Özgür Demirtaş 'Çok doğru bir karar' dedi! Muazzam artışa hazır olun
İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi
İzmir'in iki ilçesinde ve Hatay'da orman yangını çıktı! Helikopterler, uçaklar bölgeye gönderildi
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tahıl koridoruyla ilgili açıklama
Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait
Gelişmiş ekonomiler içerisinde en yüksek borç faizi ödemesi İngiltere'ye ait