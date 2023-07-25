Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya tarih konusunda 'cahil' dedi! Sosyal medya yıkılıyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Lozan ve 12 Adalar konusundaki açıklamasını beğenmediği tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'cahil' dedi. Sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tarihçi İlber Ortaylı'nın Lozan Antlaşması'yla ilgili konuşmasını alıntılayarak, Ortaylı'ya 'cahil' dedi. Gökçek'in bu paylaşımı hem güldürdü hem de tepki çekti. İler Ortaylı, Türkiye'nin en önemli tarihçilerindin başında gösteriliyor.

'Hadi ordan çok bilmiş cahil!'

Kızdığı isimlere "cahil" diye çıkışmasıyla adeta fenomen olan İlber Ortaylı'yı 'cahil' ilan eden Gökçek, yaptığı paylaşımda "12 adaların Yunanistan'a verilmesini nasıl kıvırarak anlatıyor." paylaşımı yaptı.

'Jelibon' hatırlatmaları gırla gitti

Melih Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Gökçek bir anda TT listesinin zirvesine çıkarken, çok sayıda kullanıcı Melih Gökçek'le dalga geçti. Gökçek'in "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" sözlerini hatırlatıldı.

Aboubakar'ı şehit general sanan Gökçek!

Bir kullanıcı, "Toprak altından jelibon rezervi bulunduğunu zanneden, Beşiktaşlı Aboubakar'ı şehit general diye paylaşan, oyun görüntülerini gerçek zanneden İ. Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya cahil diyor." dedi. Bazı kullanıcılar da, "Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya 'Cahil' dedi. Evet, İlber Ortaylı'ya" paylaşımı yaptı.

Fatih Altaylı çok fena kahkaha attı

Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından, "Son günlerde beni en çok güldüren olay Melih Gökçek’in İlber Ortaylı’ya 'Cahil' demesi oldu. Puahhahahah." paylaşımı yaptı.