Gram altın düşüyor! İslam Memiş'ten çıldırtacak altın tahmini: 2 bin 2 bin 00 lirayı görecek...

Altın fiyatları kafa karıştırdı. Ons altın yükselirken gram altın düşüşe geçti. Gram altının düşmesine dolar kurundaki gerileme neden oldu. "Önümüzdeki 5 ay içerisinde en çok hangi yatırım aracı kazandırır?" deyip sorup cevabını veren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için 2 bin 500 lira öngörüsünde bulundu.

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Altında neler oluyor? Ons altın değer kazanırken, gram altın tepetaklak gidiyor. Gram altının düşmesinde, dolar kurundaki düşüş etkili oluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminleri akılları uçuracak cinsten. İşte altın piyasalarındaki son durum ve İslam Memiş'in altın öngörüleri...

Gram altın düşmeye başladı...

Ons altın yükselirken gram altın düşüyor. Ons altın 1961 dolardan satılırken, gram altın 1.694 liraya kadar geriledi. Çerek altın 2 bin 770 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 11 bin 50 liradan satılıyor.

5 ayda en çok hangisi kazandırır?

Tüm enstrümanların zirveye yakın olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Evet yükselişin devam edeceği belli. Ancak 5 ay içinde hangisi daha çok kazandırır?" deyip cevabını verdi: "Gram altında hedef 1.880 TL, Gram gümüşte hedef 25 TL, Dolarda hedef 28 TL, Euro da hedef 32 TL, Borsa İstanbul'da hedef 7.700.. Benim ilk sıralamam Borsa İstanbul. 6 bin gelmeden girmem. Sabırla beklerim."

Gram altın 2 bin 500 TL'yi bulur

"Eline yeni TL geçmiş bekar ancak düğün hazırlığında olan çiftlerimiz altın hazırlığını ihmal etmemeli" uyarısında bulunan İslam Memiş, "Seneye 2.000-2.500 aralığındaki rakamlar üzebilir. Yılın ilk yarında dolardan destek alan altın, yılın ikinci yarında ons dan destek almasını bekliyorum." tahmininde bulundu.