Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot hayatını kaybetti.

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Yunanistan'da 8 gündür devam eden alevlere müdahale eden bir yangın söndürme uçağı, Eğriboz Adası'nda düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 pilotun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan yangınla mücadele 8 gündür devam ediyor. on binlerce turistin tahliye edildiği, binlercesinin de kurtarılmayı beklediği adada Laerma ve Eleousa bölgelerinde tehlike devam ediyor. Türk uçaklarının da yangınlara müdahalede ettiği bölgede bugün Eğriboz adasında Yunanistan'a ait bir yangın söndürme uçağı düştü.

2 pilot hayatını kaybetti

Canadair CL-215 tipi uçağın Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düşmesiyle birlikte bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Düşme anı anbean kameralara yansıyan yangın söndürme uçağındaki 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı

Ada ikiye bölünmüş durumda

Rodos'ta orman yangınları, adayı neredeyse ikiye bölmüş durumda. Güneyde Asklipio'dan kuzeyde Eleousa'ya kadar uzanan bölgede ormanlar küle döndü.