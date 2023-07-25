BIST 6.605
DOLAR 26,93
EURO 29,76
ALTIN 1.700,54
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı (CANLI)

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı (CANLI)

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk oluyor.

Abone ol

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçına deplasmanda bugün Litvanya temsilci Zalgiris Vilnius karşısında çıkacak.

Zalgiris Vilnius 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

İlk 11'ler

Zalgiris Vilnius: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Kerem, Zaniolo, Barış Alper

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Özhaseki: Sayı 100 bine ulaştı
Bakan Mehmet Özhaseki: Sayı 100 bine ulaştı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay üyelerini seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay üyelerini seçti
Yabani kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
Yabani kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi transfer açıklaması! "En yakın zaman içinde göreceksiniz"
İsmail Kartal'dan kritik maç öncesi transfer açıklaması! "En yakın zaman içinde göreceksiniz"
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 24-25 Temmuz alış-satış rakamları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında son durum! 24-25 Temmuz alış-satış rakamları
Umut Meraş trafik kazası geçirdi! Beşiktaş'tan sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Umut Meraş trafik kazası geçirdi! Beşiktaş'tan sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Rusya'dan Suriye semalarında ABD İHA'sına taciz! Pervane hasar aldı
Rusya'dan Suriye semalarında ABD İHA'sına taciz! Pervane hasar aldı
Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya tarih konusunda 'cahil' dedi! Sosyal medya yıkılıyor
Melih Gökçek, İlber Ortaylı'ya tarih konusunda 'cahil' dedi! Sosyal medya yıkılıyor
Gram altın düşüyor! İslam Memiş'ten çıldırtacak altın tahmini: 2 bin 2 bin 00 lirayı görecek...
Gram altın düşüyor! İslam Memiş'ten çıldırtacak altın tahmini: 2 bin 2 bin 00 lirayı görecek...
Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! Yönetim resmen açıkladı
Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev! Yönetim resmen açıkladı
3 gündür gözyaşı döküyor! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi kahreden olayı anlattı
3 gündür gözyaşı döküyor! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi kahreden olayı anlattı
Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü
Parktaki cinayette olay yerindeki bira kutuları polisi katile götürdü