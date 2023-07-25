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Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay üyelerini seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay üyelerini seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından emekli olan Yargıtay üyelerinin yerine 6 yeni Yargıtay üyesi seçildi. İşte o isimler.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından Yargıtay seçimleri yapıldı. Bu göre Eski Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, İstanbul Çağlayan Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul BAM Daire Başkanı Hakan Türkön ve Yeşim Özen Yargıtay üyeliğine seçildi.

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