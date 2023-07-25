Mbappe'den 700 milyon Euro'luk teklife yanıt!

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Al-Hilal'in yıllık 700 milyon Euro'luk teklifini Real Madrid için reddetti.

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Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al-Hilal yetişti. Al-Hilal, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon Euro'luk rekor bir teklif yaptı.

Oyuncuya da aynı zamanda yıllık 700 milyon Euro'luk teklif yapılmıştı. Fransız süper yıldız teklife yanıt verdi.

Real Madrid için reddetti

ESPN'nin haberine göre; Kylian Mbappe bu dev teklifi direkt olarak Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Kylian Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

KAYNAK: NTV SPOR