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Trabzonspor'dan hazırlık maçında farklı galibiyet!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 4. hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.Abone ol
Gelecek sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki'yle karşı karşıya geldi.
Slovenya'nın Sportski Centar Terme Catez stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 8. dakikada Maxi Gomez, 40. dakikada Anastasios Bakasetas, 63. dakikada Eren Elmalı ve 88. dakikada Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğurcan Çakır (KK) kaydetti.
Trabzonspor bir sonraki hazırlık karşılaşmasında Triglav ile kozlarını paylaşacak.