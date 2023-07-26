Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz

Dolar ve euronun seçimlerin ardından rekor üstüne rekor kırması vatandaşın belini büktü. Dolar 27 lirayı, Euro 30 TL'yi aştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı.

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Yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı vatandaşa sabır çağrısı yapan Diyanet'in başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru artığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığından yakındı. Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, beş yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.

Kızı 13 ülke gezmiş büyük oğlu 2...

Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan üç çocuğunun havaalanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, kızının üzerine "bu kız 13 ülke gezdi", büyük oğlu için ise “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi.

Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef

Feyza Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben fotoğrafa şu notu düştü: “Fasulyecim, yüro (Euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”