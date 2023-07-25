Rize'de acil serviste silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı

Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde bir şahsın rastgele ateş açması sonucu aralarında polis ve jandarmanın bulunduğu 5 kişi yaralandı.

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Hastanede bir şahsın silahla rastgele ateş açması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Rize Merkez’de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde meydana gelen olayda, acil servise giren kimliği belirsiz kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü etrafa ateş açtı.

5 kişi yaralandı

Kimliği belirsiz şahıs etrafa rastgele ateş etmesinden ötürü aralarında bir polis ve bir jandarmanın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Şahıs açtığı ateşin ardından acil servisten çıkıp Merkez Cumhuriyet Caddesi istikametinde kaçmaya başladı.

Kaçarken yakalandı

Şüpheli şahıs kaçtığı esnada vatandaşların ve polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalanırken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri hastane etrafında güvenlik önlemi alınırken, acil servisin muayene hizmetine ara verildi.