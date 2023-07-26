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Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza

Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza

RB Leipzig'de bonservisi bulunan giyen Alexander Sörloth, Villarreal'e transfer oldu.

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La Liga ekiplerinden Villarreal, RB Leipzig'ten Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı.

Villarreal, Norveçli golcü için 10 milyon Euro bonservis bedeli öderken, oyuncu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki oyuncu son 2 sezonu La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da geçirmişti. Sörloth, İspanya'da geçirdiği 2 sezonda 90 maçta forma giydi ve 24 gol attı.

Ayrıca Sörloth, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu Trabzonspor formasıyla kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamladı.

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