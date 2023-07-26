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THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı

THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağında seyehat eden bir yolcu, havada uçağın tuvaletine girip intihar etti. THY uçağı intihar vakası dolayısıyla Cezayir'e zorunlu iniş yaptı.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Marakeş uçağı, intihar vakası dolayısıyla Cezayir'e zorunlu iniş yaptı. Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Fas'ın Marakeş kentine giden TK619 sefer sayılı uçakta yabancı uyruklu bir yolcu girdiği tuvaletten uzun süre çıkmayınca kabin ekibi durumdan şüphelendi.

Tuvaletten şuuru kapalı şekilde çıkarıldı

Tuvaletten şuuru kapalı şekilde çıkarılan yolcuya ilk müdahale, kabin ekibi ve uçakta seyahat eden doktor tarafından yapıldı. Uçağın pilotu, durum üzerine Cezayir’e zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İntihar ettiği belirlendi

İniş sonrası uçağa gelen sağlık ekipleri, yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği öğrenilen yolcunun cenazesinin alınmasının ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere tekrar kalkış yapacağı kaydedildi.

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