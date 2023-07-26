BIST 6.638
DOLAR 26,95
EURO 29,82
ALTIN 1.707,62
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı

İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu toplamda 5’i ağır 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Ödemiş'in Ovakent Mahallesi yolunda E.K. (36) idaresindeki 35 UJD 87 plakalı otomobille aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M.'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hamile kadın ve 4 kişi ağır yaralı

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, B.F. (28) ve H.M. (2) yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan ve hamile olduğu öğrenilen B.F. ile H.M, A.K, İ.K. ve S.K. buradaki müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz
Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi!
Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi!
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza
Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza
Edirne'de askeri araç kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de askeri araç kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Rize'de acil serviste silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı
Rize'de acil serviste silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı
Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı
Onuralp Bitim, NBA takımı Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzaladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara tepki
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
Bakan Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Bakan Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin flaş karar
BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin flaş karar