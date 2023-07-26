Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolardan kamuoyunun beğenisine sundu.

Beyaz renkli ve 41 numara

Müzayede Evi, Apple'ın gökkuşağı renkli eski logosunun olduğu beyaz renkli deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

Satışa sunulan Apple marka ayakkabıların, 41 numara olduğu kaydedildi.

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu, şubat ayında, çevrim içi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.