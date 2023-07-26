BIST 6.638
DOLAR 26,95
EURO 29,82
ALTIN 1.707,62
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı

Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, Sotheby's Müzayede Evi bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolardan kamuoyunun beğenisine sundu.

Beyaz renkli ve 41 numara

Müzayede Evi, Apple'ın gökkuşağı renkli eski logosunun olduğu beyaz renkli deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

Satışa sunulan Apple marka ayakkabıların, 41 numara olduğu kaydedildi.

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu, şubat ayında, çevrim içi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu
Sabaha karşı sallandı panik yaşandı! AFAD'dan deprem açıklaması
Sabaha karşı sallandı panik yaşandı! AFAD'dan deprem açıklaması
Cemal Enginyurt, İBB Başkan adaylığını ilan etti! 'Kılıçdaroğlu beni CHP'den İstanbul adayı yapsın'
Cemal Enginyurt, İBB Başkan adaylığını ilan etti! 'Kılıçdaroğlu beni CHP'den İstanbul adayı yapsın'
"Boş eve vergi" geliyor! Ev sahipleri harekete geçti, kimi satıyor kimi yüksek fiyattan kiraya veriyor
"Boş eve vergi" geliyor! Ev sahipleri harekete geçti, kimi satıyor kimi yüksek fiyattan kiraya veriyor
AK Parti kulisi! Yeni partiler kurulacak muhalefetin toparlanmasına izin vermeden...
AK Parti kulisi! Yeni partiler kurulacak muhalefetin toparlanmasına izin vermeden...
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş dert yandı! Euro 30 TL oldu, yurtdışını gezemiyoruz
Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi!
Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi!
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza
Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Sörloth'dan 5 yıllık imza
Edirne'de askeri araç kazası: 1 askerimiz şehit oldu
Edirne'de askeri araç kazası: 1 askerimiz şehit oldu