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Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu

ADANA'da 21 yaşındaki genç mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun kritik olduğu öğrenilirken olay yerinde tabanca bulunmadı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selam Ş. (21) yakınları tarafından mezarlıkta tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mezarlığa gelen polis ekipleri, olay yerinde delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

Polis olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

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