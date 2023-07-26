Sosyal medya fenomeni, göğüslerini büyütmek için gittiği doktordan dayak yedi! Estetikçi ve asistanı kabusu yaşattı
İstanbul'da sosyal medya fenomeni, göğüslerini büyütmek için gittiği Bayrampaşa'daki hastanede, doktor ve asistanı tarafından feci şekilde dövüldü. Instagram'da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına uğradıkları iddiasıyla şikayette bulundu.
Instagram'da 250 bine yakın takipçisi olan fenomen Yeliz Açıkel ve ablası Nur Açıkel, estetik doktoru ile asistanının saldırısına uğradıkları iddiasıyla şikayette bulundu. İşte fenomen ve ablasının başına gelenler...
27 yaşındaki Nur Açıkel, göğüslerini büyüttürmek için estetik ameliyatı olmaya karar verdi ve operasyon için Dr. T. S. ile anlaştı. Anlaşma sonrası, ameliyatın gerçekleştirileceği Bayrampaşa'daki hastaneye giden genç kadının, 3 Nisan günü yatışı yapıldı.
Dosyaya yansıyan iddialara göre, ameliyat önlüğü giydirilen Nur Açıkel'in odasına doktor ve asistanı geldi. Nur Açıkel, operasyon öncesi ameliyatla ilgili sorular sormaya başlayınca doktorun kaba tavırlarıyla karşılaştı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre bunun üzerine genç kadının yanında refakatçi olarak bulunan kardeşi, ünlü fenomen Yeliz Açıkel ile doktor arasında bu kez tartışma başladı.