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"Boş eve vergi" geliyor! Ev sahipleri harekete geçti, kimi satıyor kimi yüksek fiyattan kiraya veriyor

"Boş eve vergi" geliyor! Ev sahipleri harekete geçti, kimi satıyor kimi yüksek fiyattan kiraya veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası "boş evlere vergi gelecek" beklentisi ev sahiplerini panikletti. Kimi boş tuttuğu evini yüksek fiyattan satışa çıkardı kimi de yüksek fiyattan kiraya vermeye başladı.

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Türkiye'nin son dönemdeki en sık tartıştığı konuların başında fahiş fiyat artışları geliyor. Geçen yıl kira artışına yüzde 25 sınırı geldi, süre bu yıl da uzatıldı. Kira artışını makul bulmayan ev sahipleri farklı yolları seçti. Hürriyet'in haberine göre, kimi evini satışa çıkardı, kimi istediği zammı yapamayacağı için boş evi yüksek fiyatla kiraya verdi, kimi ise ‘Evim boş kalsın’ dedi.

Konut üretimi düştü, evler boş kaldı

Konut üretimi düşükken, bir de evini boş bırakanlar artınca arz sorunu büyüdü. Kamu şimdi bu boş evleri gündemine aldı. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de boş evlerden vergi alınması planlanıyor.

Evlerini özellikle boş tutuyorlar

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, son aylarda birçok ev sahibinin özellikle evini boş tutmak istediğini belirtirken bunun nedenini şöyle açıkladı:

Yüzde 25 sınırı geldi böyle oldu

“Kira artışına yüzde 25 sınırının getirilmesi, artan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan tespit ve tahliye davalarının uzun yıllar sürmesi mülk sahiplerini bu yola itti. Şimdi boş ev için vergi denilmesi yeniden bir tedirginlik yarattı. Son günlerde evini satışa çıkarmak isteyenler arttı ve bu artışın sürmesini bekliyoruz.”

Ev sahipleri bir yolunu bulur

Kira krizinin bu yolla çözülemeyeceğini belirten Akdoğan şöyle konuştu: “Evi boş tutamazsın denildiğinde ev sahibi bir yolunu bulur. Bir akrabası, tanıdığı ile sözleşme yapar ve sahte sözleşmeler patlar. Cezalandırma sistemi üzerinden gitmek yerine alternatif çözümlere odaklanmalıyız."

Kiracı için sübvansiyon verilsin

"Mesela nasıl kamu sosyal konutta sübvansiyon yapıyor ya da kamu bankaları üzerinden kredi faizini düşürerek vatandaşa imkân tanıyorsa, kirada da bu olabilir. Kamu kurumu, tespit edilen boş evleri ev sahiplerinden kendi kiralar, ulaşılabilir fiyatla ihtiyaç sahibine kiraya verir. Elbette kira krizine asıl çözüm üretim. Ama onun için gerekli olan 2-3 yıllık süreçte bu tip yollar denenebilir.”

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