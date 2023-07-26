Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor

Lionel Messi, Atlanta United karşısında 2 gol 1 asistlik performansıyla Amerika ligine damga vurdu.Abone ol
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı.
Bu sabaha karşı oynadıkları Atlanta United maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Inter Miami takımında Messi şov vardı. Takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayan Messi, oyunda kaldığı dakika boyunca üstün bir performans ortaya koydu.
Geçtiğimiz hafta Inter Miami formasıyla ilk golünü atan Messi, 90. dakikada harika bir frikik golüyle ağları sarsmıştı.