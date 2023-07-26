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Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor

Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor

Lionel Messi, Atlanta United karşısında 2 gol 1 asistlik performansıyla Amerika ligine damga vurdu.

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David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı.

Bu sabaha karşı oynadıkları Atlanta United maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Inter Miami takımında Messi şov vardı. Takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayan Messi, oyunda kaldığı dakika boyunca üstün bir performans ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta Inter Miami formasıyla ilk golünü atan Messi, 90. dakikada harika bir frikik golüyle ağları sarsmıştı.

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