BIST 6.624
DOLAR 26,95
EURO 29,82
ALTIN 1.707,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil sahibi vatandaşa büyük şok! Elleriyle temizlemeye çalıştı

Otomobil sahibi vatandaşa büyük şok! Elleriyle temizlemeye çalıştı

İSTANBUL Sultangazi'de seyir halindeki otomobile çarpan hafriyat kamyonunun damperinden taşan beton, otomobilin üzerine ve içine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Abone ol

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FNV 778 plakalı otomobile arkasından gelen hazır beton yüklü kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle damperden dökülen yüzlerce kilo ağırlığındaki betonlar otomobilin arka camını kırarak içine döküldü.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yola dökülen betonlar nedeniyle cadde üzerinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücü ise otomobili kenara çekerek, içine dökülen betonları eli ile temizlemeye çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin Uluslararası Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi!
Mersin Uluslararası Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi!
AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bomba paylaşım
AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bomba paylaşım
Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor
Lionel Messi'den iki gol bir asist Messi şov devam ediyor
Kılıçdaroğlu 'Odatv’nin geliri nereden onu sorun?' dedi Odatv'den 'hodri meydan belgeni açıkla' yanıtı
Kılıçdaroğlu 'Odatv’nin geliri nereden onu sorun?' dedi Odatv'den 'hodri meydan belgeni açıkla' yanıtı
Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı
Çalışanlar için yaptırılmış! Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu
Adana'da mezarlıkta korkunç görüntü! Kanlar içinde bulundu
Sabaha karşı sallandı panik yaşandı! AFAD'dan deprem açıklaması
Sabaha karşı sallandı panik yaşandı! AFAD'dan deprem açıklaması
Cemal Enginyurt, İBB Başkan adaylığını ilan etti! 'Kılıçdaroğlu beni CHP'den İstanbul adayı yapsın'
Cemal Enginyurt, İBB Başkan adaylığını ilan etti! 'Kılıçdaroğlu beni CHP'den İstanbul adayı yapsın'
"Boş eve vergi" geliyor! Ev sahipleri harekete geçti, kimi satıyor kimi yüksek fiyattan kiraya veriyor
"Boş eve vergi" geliyor! Ev sahipleri harekete geçti, kimi satıyor kimi yüksek fiyattan kiraya veriyor
AK Parti kulisi! Yeni partiler kurulacak muhalefetin toparlanmasına izin vermeden...
AK Parti kulisi! Yeni partiler kurulacak muhalefetin toparlanmasına izin vermeden...
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı
İzmir’de otomobille elektrikli motosiklet çarpıştı! 5’i ağır 7 kişi yaralandı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı
THY uçağında intihar! Uçak Cezayir'e zorunlu iniş yaptı