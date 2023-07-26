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AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bomba paylaşım

AK Partili Hamza Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bomba paylaşım

AK Partili Dağ, Millet İttifakı'nda yaşananlara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Dağ paylaşımında "Şimdilerde enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar. " dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular." ifadelerini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar. Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi."

Dağ, paylaşımında "Siyasetçilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişen tavırları" ifadesiyle bir videoya da yer verdi.

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