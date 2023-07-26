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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla başladı.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında, Türk temsilcisi Galatasaray, konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı.

2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

​​​​​​​Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray: 2-2

HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 4-0

Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-3

Servette (İsviçre) - Genk (Belçika): 1-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka): 0-2

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