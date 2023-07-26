Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 3 yeni bölüm açıldı!

ERZURUM Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ve Mimarlık Bölümü; Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ise, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ilk öğrencileriyle buluşacak.

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Yeni açılan bölümlerle ETÜ’nün hedeflerine bir adım daha yaklaştığını belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nün, bölgemizde ilk ve tek olduğunu vurgulayarak; “Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile, tüm öğrencilere bu alanda her türlü görevi üstlenebilmeleri için son teknoloji teknik bilgi, pratik beceriler, liderlik nitelikleri, takım ruhu, etik değerler ve girişimcilik becerisi kazandırmayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan Mimarlık Bölümü ile, öğrencilerimizin insan yaşamına etki eden binaların ve tüm fiziki yapıların hem işlevsel hem sanatsal hem de sürdürülebilirlik ilkelerini tasarlama ve kurma sanatı ile bütünleştiren; bilim ve akıl yolunda ilerleyen; ulusal ve uluslararası tanınırlığı yüksek mimarlar olacağına inanıyorum.

Sağlık Bilimleri bünyesinde açılan bir diğer yeni bölümümüz olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile, 21. yüzyıl, afet yönetimi ve sürdürülebilir kalkınmanın birleşen alanlarında uzmanlaşmaya ve afetlere yanıt verme kapasitesini güçlendirmeye yönelik artan ihtiyacı ortaya koymak, afetlerin sadece acil durum veya olay statüsünde kalmaması için afet öncesi, sırası ve sonrası faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin rol ve sorumlulukları üstlenen, alanında uzman bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni bölümlerimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm aday öğrencilerimize tercih döneminde başarılar diliyorum.” diye konuştu.