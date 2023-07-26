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'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...

Sabiha Günaydın, gelin olarak geldiği Hatay'da deprem sonrası herkesin yapamadığını yapıyor. Gürcistanlı gelin, enkaza dönen kentin ıssız sokaklarında yaklaşık 200 kedinin kendi deyimiyle 'annesi' oldu. Günaydın, her ay 10 bin TL harcama yaparak sokak sokak gezip kedileri besliyor.

'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Deprem sonrası binlerce insanın göç ettiği Antakya adeta terk edilmiş şehri andırırken, sokaklardaki hayvanlar dikkat çekiyor.

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'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...

Sokakta aç ve susuz gezen hayvanları kurumlar ve gönüllülerin yanı sıra 7 yıl önce Hatay’a gelin olarak gelen Gürcistanlı Sabina Günaydın unutmadı.

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'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...

Günaydın, deprem sonrası sokak hayvanları için enkaz kente geri döndü. 

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'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...

Antakya’nın ıssız ve harabe haldeki sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kedi besleyen Günaydın, sokak hayvanları için aylık 10 bin TL harcama yapıyor.

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