'Gürcü anne' enkaz kentte herkesin yapamadığını yapıyor! Gelin olarak geldi, şimdi her ay...
Sabiha Günaydın, gelin olarak geldiği Hatay'da deprem sonrası herkesin yapamadığını yapıyor. Gürcistanlı gelin, enkaza dönen kentin ıssız sokaklarında yaklaşık 200 kedinin kendi deyimiyle 'annesi' oldu. Günaydın, her ay 10 bin TL harcama yaparak sokak sokak gezip kedileri besliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Deprem sonrası binlerce insanın göç ettiği Antakya adeta terk edilmiş şehri andırırken, sokaklardaki hayvanlar dikkat çekiyor.
Sokakta aç ve susuz gezen hayvanları kurumlar ve gönüllülerin yanı sıra 7 yıl önce Hatay’a gelin olarak gelen Gürcistanlı Sabina Günaydın unutmadı.
Günaydın, deprem sonrası sokak hayvanları için enkaz kente geri döndü.
Antakya’nın ıssız ve harabe haldeki sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kedi besleyen Günaydın, sokak hayvanları için aylık 10 bin TL harcama yapıyor.