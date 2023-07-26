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Altında rekor yükseliş! 26 Temmuz altın fiyatlarına bakın almayan pişman olur bomba gram altın tahmini

Altında rekor yükseliş! 26 Temmuz altın fiyatlarına bakın almayan pişman olur bomba gram altın tahmini

Altın fiyatlarında yükseliş mi var düşüş mü? Yatırımcılar altın fiyatlarını takibe devam ediyor. Gram altın 1710 liraya kadar yükseldi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş, düğün yapacakları uyardı. İşte altın piyasasında son durum...

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Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki 1.700 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1.710 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.810 lira, Cumhuriyet altını da 11.340 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.970 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

İslam Memiş'ten uyarı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve şunları kaydetti: *Eline yeni TL geçmiş bekar ancak düğün hazırlığında olan çiftlerimiz altın hazırlığını ihmal etmemeli.

*Seneye 2.000-2.500 aralığındaki rakamlar üzebilir. Yılın ilk yarında $ destek alan altın, yılın ikinci yarında ons dan destek almasını bekliyorum.

*Fed öncesi dolar karşısında tüm enstrümanlar dar bant aralığına sıkıştı. Çünkü kafa karışıklığı ve belirsizlik var. Fed belirsizliği kısa vadede baskılasa da, geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

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