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Fenerbahçe, Zimbru maçı kadrosunda 2 değişikliğe gitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, Zimbru maçı kadrosunda 2 değişikliğe gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 4 gün önce UEFA'ya bildirdiği listede değişiklik yapıldığını açıkladı. Teknik heyetin değerlendirmesi sonrası Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydin eklendi.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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