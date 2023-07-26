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HÜDA PAR'a saldıran katil: 'Öldür' diye vahiy geldi ben de öldürdüm...

HÜDA PAR'a saldıran katil: 'Öldür' diye vahiy geldi ben de öldürdüm...

HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir'in yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin'i de öldüren bıçaklı saldırgan 72 yaşındaki saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan katil A.S., "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

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Adana'nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Salih Demir'in yaralanıp, il sekreteri Sacit Pişgin'in de hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan A.S'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Namaz kıldıkları sırada saldırdı

Sacit Pişgin ile Salih Demir'in namaz kıldığı sırada saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin uzun yıllardır aynı mahallede yaşadığı, il başkanlığı binasına 100 metre ileride oturduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Vahiy geldi ben de bıçakla...

Şüphelinin ifadesinde "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi

Bıçaklı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi dün defnedilmiş, gözaltına alınan zanlı da tutuklanmıştı.

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