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Avusturalya'da 51 pilot balina kıyıya vurdu! Nedeni ne?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avusturalya'da 51 pilot balina kıyıya vurdu! Nedeni ne?

AVUSTURALYA'nın Batı Avusturalya eyaletinde 51 pilot balina kıyıya vurdu.

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Avusturalya’nın Batı Avusturalya eyaletinin güneyinde bulunan Cheynes Plajı’nda 51 pilot balina toplu halde kıyıya vurdu. Avusturalyalı yetkililer ve gönüllüler, kıyıya vuran balinaların yanı sıra toplu halde suda mahsur kalan balinaları kurtarmak için de yoğun çaba sarf etti.

Batı Avusturalya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada, “Cheynes Plajı’nda toplu halde kıyıya vuran 51 balina ne yazık ki kurtarılamadı. Çalışanlar ve gönüllüler, 46 pilot balinayı ise sulara döndürmek için ortak çalışma yürüttü" denildi.

Batı Avusturalya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi yetkilileri, bölgede bulunanlara plajdan uzak durmaları uyarısı yaptı.

Nedeni bilinmiyor

Yaban hayatına yönelik araştırmalar yapan Vanessa Pirotta, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ifade etti.

"Katil balina gibi bir avcıdan kaçmaya çalışıyor olabilirler"

Pirotta, balinaların kıyıya vurmadan önce toplandıklarına dikkat çekerek, “Katil balina gibi bir avcıdan kaçmaya çalışıyor olabilirler” dedi.

Güney yarımkürede ve Kuzey Atlas Okyanusu’nda yaşayan pilot balinalar gri, siyah veya kahverengi renklerde olabiliyor ve boyları 7.6 metreyi buluyor. Geçtiğimiz eylül ayında yaklaşık 200 balina Avusturalya’nın Tazmanya kıyılarına vurmuş, yalnızca 35’i kurtarılabilmişti. Tazmanya’daki en büyük kıyıya vurma olayı 400 balina ile 2020 yılında yaşanmıştı.

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