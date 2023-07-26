Camiye saldırı girişiminde bulunan kişi 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Kanada'da 2022'de bir camiye balta ve biber gazıyla saldırı girişiminde bulunan kişi, 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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Mahkeme, Kanada'da Dar Al-Tevhid Camisi'ne biber gazı ve baltayla saldırı girişiminde bulunan Mohammad Moiz Omar hakkında kararını açıkladı.

Omar, 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken mahkeme tutanaklarında, Omar'ın "kitlesel zarar verme" ve "Müslümanları sindirme" niyetinde olduğu ve "Müslümanlara karşı yoğun nefret" hissettiği belirtildi.

Tutanaklarda, saldırı sırasında 24 yaşında olan Omar'ın, 19 Temmuz'da hakkındaki "bedensel zarar verme niyetiyle zararlı madde kullanma", "silahla saldırı" ve "dini mülke zarar verme" suçlarını kabul ettiği aktarıldı.

Omar'ın, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak yaklaşık 5 yıl hapis yatacağı kaydedilirken, bu sürenin yarısında ise şartlı tahliye imkanı olacağı bildirildi.

Saldırı girişimi

Kanada'nın Mississauga kentinde Omar, 19 Mart 2022'de Dar Al-Tevhid Camisi'nde sabah namazı kılanlara biber gazı sıkmış ve baltayla saldırmak istemişti.

Cami İmamı İbrahim Hindy, yaptığı açıklamada, elinde biber gazı ve balta bulunan bir saldırganın, sabah namazına hazırlananlara zarar veremeden durdurulduğunu söylemişti.