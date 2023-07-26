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Kılıçdaroğlu toplantıda milletvekillerine sert çıktı: Bundan sonrasına müsaade etmem

Kılıçdaroğlu toplantıda milletvekillerine sert çıktı: Bundan sonrasına müsaade etmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yemekli toplantıda milletvekilleri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun "Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.

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Hafta sonu belediye başkanları ve parti meclisi toplantılarına başkanlık eden CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde yapılan o buluşma yaklaşık 3 saat sürdü.

"Bundan sonrasına müsaade etmem"

CNN Türk'ün haberine göre, ilk CHP Grup Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yaptı. Sonrasında Kılıçdaroğlu konuştu. Milletvekillerine, "Parti içindeki konuları kamuoyu önünde tartışmayın" uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu "Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.

"Muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşun"

Ayıca CHP lideri, tatil döneminde ne yapılması gerektiği yönünde talimat verdi. Muhtarlar ve kanaat önderleri ile buluşmalar yapılmasını istedi. Oy alınamayan yerlerde de çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin yol gösterdi.

Toplantıda katılımın yüksek olduğu, Zoom toplantısındaki isimlerin de toplantıya katıldığı belirtiliyor.

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