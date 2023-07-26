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BOTAŞ çalışmalara başladı! Doğal gaza zam mı geliyor?

BOTAŞ çalışmalara başladı! Doğal gaza zam mı geliyor?

BOTAŞ, yeni doğal gaz tariflerini belirlemek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda kur nedeni ile zammın gündeme gelebileceği iddia edildi.

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BOTAŞ, 1 Ağustos’tan geçerli yeni doğal gaz tarifelerini (konut, sanayi ve santral) belirlemek üzere çalışmalara başladı.

Halk TV'de Olcay Aydilek'in haberine göre uzmanların yaptığı hesaplamaya göre tarifelerin dolar karşılığı, Nisan ayından bugüne yüzde 26.39 oranında geriledi. Aynı dönemde kurdaki artış yüzde 35.85 oldu. BOTAŞ’ın ortalama alım maliyetindeki gerileme yüzde 19.5 dolayında seyretti.

Uzmanlara göre TL bazlı tarifelerin değişmediği Haziran–Temmuz döneminde tarifelerin dolar karşılığındaki gerileme yüzde 12.05 oldu.

Artış gündeme gelebilir

Uzmanlar, kur baskısı ve BOTAŞ’ın sıkıntılı finansman yapısı dikkate alındığında sanayi ve santrallarda bir miktar (yüzde 10 düzeyinde) artışın gündeme gelebileceğini söyledi.

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