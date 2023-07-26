Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı
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Ünlü oyuncuların Instagram'daki paylaşım başına aldığı ücret detayları ortaya çıktı. En çok ücreti Hande Erçel'in aldığı öğrenildi. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in Mykonos'tan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. İşte Hande Erçel ve diğer ünlü isimlerin sosyal medya kazançları...
Sık sık birlikte tatile giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son olarak Yunanistan’a gitti.
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Erçel Mykonos’ta bir markaya ait 12 bin TL’lik mavi pareosuyla verdiği pozları 30.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncunun kareleri iki milyona yakın beğeni aldı.
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Paylaşım başına 350 bin lira
Sosyal medyanın en çok kazanan ismi olan Hande Erçel, Instagram’da yaptığı bir paylaşım karşılığında 350 bin lira alıyor. En çok kazanan ikinci isim ise hayli şaşırttı.
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