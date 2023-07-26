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Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı

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Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı

Ünlü oyuncuların Instagram'daki paylaşım başına aldığı ücret detayları ortaya çıktı. En çok ücreti Hande Erçel'in aldığı öğrenildi. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in Mykonos'tan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. İşte Hande Erçel ve diğer ünlü isimlerin sosyal medya kazançları...

Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı

Sık sık birlikte tatile giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, son olarak Yunanistan’a gitti.

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Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı

Erçel Mykonos’ta bir markaya ait 12 bin TL’lik mavi pareosuyla verdiği pozları 30.8 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

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Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı

Ünlü oyuncunun kareleri iki milyona yakın beğeni aldı.

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Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı: Hande Erçel hepsine fark attı! Mykonos pozları olay yarattı

Paylaşım başına 350 bin lira

Sosyal medyanın en çok kazanan ismi olan Hande Erçel, Instagram’da yaptığı bir paylaşım karşılığında 350 bin lira alıyor. En çok kazanan ikinci isim ise hayli şaşırttı.

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