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Rum Ortodoks cemaati üyeleri "Aya Pareskevi Günü"nde buluştu!

Rum Ortodoks cemaati üyeleri "Aya Pareskevi Günü"nde buluştu!

ÇANAKKALE'nin BOZCAADA ilçesinde Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Ayazma Manastırı'nda düzenlenen ayinde bir araya geldi.

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Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak bilinen etkinliğe katılmak için Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Avustralya, İtalya, Fransa ve Kanada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma Manastırında toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal kabul edilen Aya Paraskevi Günü'nde geleneksel ayinlerini yerine getirdi.

Tarihi manastırdaki ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti.

Ayine katılan Rum Ortodoks cemaati üyesi mum yakıp dua etti.

Ayazma Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur.

Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakarak rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister.

Ayyalus Manastırı'ndaki genç de Paraskevi'ye aynı duyguları besler ancak ikili bir türlü kavuşamaz.

Aşk acısıyla ölen Paraskevi'nin anısına dua edenler, "dilek pınarı" olarak da bilinen çeşmenin başında dilek tuttu.

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