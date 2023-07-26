Aydın'da trenin çarptığı adam hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi

HÜDA PAR'a saldıran katil: 'Öldür' diye vahiy geldi ben de öldürdüm...

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolar askeri yardım yapacak!

Memur-Sen isyan etti! En düşük maaş 30 bin TL olmalı, ne yiyip ne içecekler?