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Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

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Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

ADANA'nın ortasından geçen Seyhan Nehri'nin suyu, köprü çalışması nedeniyle kesilince nehir yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehirde, kötü koku ve yosunlar üzerine bir de çöpler birikince, vatandaşlar rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri’nde su akıntısı, Yavuzlar Köprüsü inşası ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce durduruldu.

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Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

 Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. 2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. 

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Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

Sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine vatandaşların nehre attığı çöpler de üstüne birikti. Ayrıca nehirde, bazı kuşların yosun yığınları üstüne yuva yaptığı görüldü. 

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Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

Yeşile bürünen Seyhan Nehri’ni gören bazı vatandaşlar yosun nedeniyle bölgede kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, temizlik yapılması noktasında çağrıda bulundu.

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