Adana, Seyhan Nehri'nin son halini konuşuyor! Görenler inanamadı: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı
ADANA'nın ortasından geçen Seyhan Nehri'nin suyu, köprü çalışması nedeniyle kesilince nehir yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehirde, kötü koku ve yosunlar üzerine bir de çöpler birikince, vatandaşlar rahatsızlık duyduklarını belirtti.
Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri’nde su akıntısı, Yavuzlar Köprüsü inşası ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce durduruldu.
Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. 2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü.
Sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine vatandaşların nehre attığı çöpler de üstüne birikti. Ayrıca nehirde, bazı kuşların yosun yığınları üstüne yuva yaptığı görüldü.
Yeşile bürünen Seyhan Nehri’ni gören bazı vatandaşlar yosun nedeniyle bölgede kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, temizlik yapılması noktasında çağrıda bulundu.