Kimsenin kullanmadığı tohumları kullandı, aldığı sonuç hayrete düşürdü

TOKAT'ta evinin bahçesindeki serasında çeşitli ürünler yetiştiren Bülent İçmez, Amerika'dan 20 yıl önce gelen domates tohumlarını kullandı. Bir tanesi 1 kiloyu geçen domatesler dikkat çekiyor.

Abone ol

Tokat merkezde yaşayan Bülent İçmez, 20 yıl önce emekli olduktan sonra evinin bahçesinde kurduğu serada vakit geçirmeye başladı. Çocukluğundan itibaren sera ve toprak işlerine merakı olan İçmez, serasında 20'ye yakın farklı ürünü ilaç ve kimyasal gübre kullanmadan yetiştiriyor.

Domates ve biber başta olmak üzere serasında birçok ürün yetiştiren İçmez, 20 yıl önce Amerika'dan gelen 'pembe domates' tohumlarını kimse tercih etmezken serasında yetiştirmeye başladı.

Rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken pembe domateslerin bir tanesi 4 kişilik bir ailenin sabah kahvaltısı ihtiyacını karşılayabilecek boyutta bulunuyor.

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan menemen için en uygun domates çeşidi olan pembe domatesler tartıldığında 1 kiloyu aşkın ağırlığıyla dikkat çekiyor.

"Bu kadar büyüyeceğini de tahmin etmemiştim"

Amerika'dan ilk geldiğinde tohumları kimsenin kullanmadığını anlatan Bülent İçmez, "Emekli olduktan sonra kendime bu serayı düzenledim. 20 yılı aşkın süredir de bu serayla uğraşıyorum. Çocukluktan gelen serayla uğraşma merakım var. Burada yedi çeşit domatesim var. Normal marketlerde satılan sırık domates, Çanakkale domatesi, pembe domates, çerilerin turuncu ve kırmızısı var. 10 çeşide yakın da biberim var. Emekli olduktan sonra vaktimi burada geçiyorum. Akrabalarım buraya geliyor, istedikleri kadar alıp gidiyorlar. İlaç veya fenni gübre vermiyorum. Çiftlik gübresi kullanıyorum, ilacı da mevsimine göre veriyorum. İlacı da ısırgan ve semizotundan elde ediyorum. Dışardaki küvetin içinde 10 gün durduktan sonra sıvı gübre oluyor. Bu pembe domateslerin tohumu 20 yıl önce bana Amerika'dan geldi. Bu kadar büyüyeceğini de tahmin etmemiştim. Amerika'dan geldiği için kimse bilmiyordu bu pembe domateslerin tohumunu. Biraz yumuşak bir yapısı olduğu için de marketlerde satışa uygun görülmedi. Ben de kendi çapımda geliştirdim, geçtiğimiz yıl 1 kilo 100 grama kadar büyüttüm. Şu an tarttıklarımızdan 1 kilo 40 gram gelenler var, 900 gram olanlar var. Sabah kahvaltısında menemen için çok uygun, bir tanesi veya iki tanesi bir aileye yetebilecek kadardır. Elimdeki domateslerin bir tanesi 1 kilodan fazla, diğeri de yakın gelmişti. Bir insanın elinden daha büyükler. Bununla marketten aldığınız 4 domates yerine bir tane almanız yetiyor" şeklinde konuştu.