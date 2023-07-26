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ŞOK Marketler yeni sadakat programı Win'i hayata geçirdi

ŞOK Marketler yeni sadakat programı Win'i hayata geçirdi

Win’li müşteriler kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça TL kazanıyor, kazanılan TL tutarı, Cepte ŞOK’taki Win cüzdanlarına yüklenerek hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK’taki alışverişlerde kullanılabiliyor

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ŞOK Marketler, kazandıran yeni sadakat programı Win'i müşterileriyle buluşturdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını tek yerden ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlayan ŞOK Marketler, 'Win' ile müşterilerine her hafta farklı ürün gruplarında, seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenliyor.

Win’li müşteriler kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça TL kazanıyor, kazanılan TL tutarı, Cepte ŞOK’taki Win cüzdanlarına yüklenerek hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK’taki alışverişlerde kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ŞOK Marketler'in bütçe dostu güvenilir ürünleriyle halkın gönlünde önemli yer edindiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Sadece belli dönemlerde değil, yılın her günü kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu politikamızı düzenli olarak farklı ürün gruplarında ve farklı markalarda gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla da destekliyoruz.

Amacımız müşterilerimizin ihtiyacını en doğru şekilde tespit ederek tüm ihtiyaçlarını kendisine en yakın noktadan ve en uygun fiyatla karşılamasını sağlamak. Hayata geçirdiğimiz Win sadakat programı ile de müşterilerimize alışveriş yaptıkça kazandırmayı ve bu şekilde bütçelerine daha çok katkı sağlamayı hedefliyoruz.'

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