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Akaryakıt zamları vurdu! Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor

Akaryakıt zamları vurdu! Bir ilimizde daha 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor

BURDUR'dan sonra Kocaeli'de de 65 yaş ve üstü vatandaşlara toplu taşıma ücretli olacak. Ücretsiz uygulama sona eriyor. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, 15 Ekim’den sonra şehit yakınları, polis, gazi ve basın mensupları hariç ücretsiz yolcu taşımayacağını ifade etti.

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Akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının ardından birçok şehirde ulaşıma zam geldi. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası artan maliyetlerin ve akaryakıt fiyatlarının masraflarını karşılamadığını belirterek zam talebini UKOME’ye bildirdi.

15 Ekim’e kadar tarih verildi

Aygün Baş'ın haberine göre Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt "Bu kadar için sadece Burdur’da değil Türkiye’de bir toplantı yapıldı. 15 Ekim’e kadar süre verildi." dedi ve şunları kaydetti:

"Kanunda bunlarla alakalı bir düzenleme olmasa Türkiye genelinde hiçbir araç ücretsiz yolcu taşımayacak. Ayın 1’inde meclis açılıyor, bir yasal düzenleme olur diye 15 Ekim diye karar alındı. Eğer bir düzenleme olmazsa 15 Ekim’den sonra Türkiye’de hiçbir otobüsçü şehit yakınları, polis, gazi ve basın mensupları hariç ücretsiz yolcu taşımayacak.”

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurmuş önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacağını açıklamıştı.

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