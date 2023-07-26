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Ordu’da bir kişi denizde boğuldu!

Ordu’da bir kişi denizde boğuldu!

ORDU’nun Altınordu ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

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Olay, Kumbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop’tan tatil için Ordu’ya gelen ve burada çadır kuran 43 yaşındaki Sezen Yıldız, sabah saatlerinde serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra Yıldız’ın akıntıya kapıldığını görenler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmanın ardından Yıldız’ın cenazesi bulunarak kıyıya çıkartıldı.

Sezen Yıldız’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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