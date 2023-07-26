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Kadın doğum doktoruna odasında saldırı! Hepsi birden iş bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadın doğum doktoruna odasında saldırı! Hepsi birden iş bıraktı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde doktoru darp ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Hastanede görevli doktorlar da yaşanan olayı protesto etmek için bir süre iş bıraktı.

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Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darp edildi. Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

Doktorlar iş bıraktı

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hastanede görevli doktorlar yaşanan olayı protesto etmek için bir süre iş bıraktı.

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