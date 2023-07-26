BIST 6.617
DOLAR 26,95
EURO 29,87
ALTIN 1.707,53
HABER /  EKONOMİ

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 6.633,04 puana yükseldi.

Abone ol

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,00 puan artarak 6.633,04'e çıktı. Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!
Uganda Devlet Başkanı: Afrika'dan ham madde almayı durdurun!
Uganda Devlet Başkanı: Afrika'dan ham madde almayı durdurun!
Yerel seçimde CHP ile iş birliği olacak mı? Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Akşener'e böyle dedi
Yerel seçimde CHP ile iş birliği olacak mı? Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Akşener'e böyle dedi
Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor!
Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor!
Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti!
Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti!
Evin kirasını ödemeyen Kutsi'ye tahliye davası
Evin kirasını ödemeyen Kutsi'ye tahliye davası
Ordu’da bir kişi denizde boğuldu!
Ordu’da bir kişi denizde boğuldu!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Kadın doğum doktoruna odasında saldırı! Hepsi birden iş bıraktı
Kadın doğum doktoruna odasında saldırı! Hepsi birden iş bıraktı
Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türk motoruyla uçması planlanıyor Temel Kotil tarih verdi
Milli Muharip Uçak KAAN'ın Türk motoruyla uçması planlanıyor Temel Kotil tarih verdi
Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor
Celal Şengör'den skandal benzetme! İlber Ortaylı'ya 'cahil' demek, Hz. Muhammed’e 'dinsiz' demeye benziyor
Aman dikkat! Sıcak havalar ruh sağlığını etkiliyor!
Aman dikkat! Sıcak havalar ruh sağlığını etkiliyor!