İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinli genci öldürdü.Abone ol
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.
Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'ta düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki Muhammed Neda'nın doğrudan göğsünden vurularak, hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel kaynaklar İsrail güçlerinin bölgeden çekilmeden önce bir Filistinliyi de gözaltına aldığını aktardı.