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Evin kirasını ödemeyen Kutsi'ye tahliye davası

Evin kirasını ödemeyen Kutsi'ye tahliye davası

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, İstanbul Maltepe'de 10 bin TL'ye kiraladığı konutun bazı aylara ait kirasını ödemeyince mahkemelik oldu. Ev sahibi kira borcu bulunan Kutsi'nin kira kontratının feshini isteyerek tahliye kararına hükmedilmesini istedi.

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Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 2019-2021 yılları arasında ‘Benim Adım Melek’ dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz’ın annesi Sibel Ülker ile ikinci evliliğini yapmıştı. Sibel Ülker daha sonra aile mahkemesine başvurarak Kutsi’ye boşanma davası açmıştı. Kutsi boşanma davası için gizlilik kararı, eşi için de uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Kutsi’nin evden ayrılmasından sonra eşinin oturmaya devam ettiği İstanbul Maltepe’deki konutun kirasını ödemediği için mal sahibi tarafından tahliye davası açıldı.

İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi’ne ev sahibi Zehra Işıklı tarafından açılan davada kira akdinin feshi ile süresinde kira borcunu ödemeyen Kutsi’nin tahliyesine karar verilmesi istendi.

İkinci kez icralık oldu

Dava dilekçesinde Kutsi’nin ev sahibi ile yaşadığı süreç iddialara göre şöyle anlatıldı:

“Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı’ya ait İstanbul Maltepe’deki konutu Haziran 2021’de aylık 10 bin TL’ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’nde 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. Ödeme emri Kutsi’nin Maltepe’deki evine tebliğe çıkartıldı ancak tebliğ edilemedi. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi’nin Mernis adresine gönderildi ancak yine de ödeme emri geri döndü.”

“Kutsi bunun üzerine 15 Eylül 2022’de ‘ağustos kirası’ açıklaması ile 10 bin TL tutarında kısmi bir ödeme yaptı. Avukat Levent Yazıcı, Kutsi’nin ağustos ayına ait kira bedeli ödenmişse de eylül ayına ait kira bedeli ve icra takibi neticesinde ortaya çıkan faiz, icra masrafları ve vekalet ücreti 30 günlük ödeme süresi içerisinde ödemediğini belirtti. Kutsi’nin ekim ve kasım  aylarına ait kira bedellerini de ödememesi üzerine ikinci kez haciz ve tahliye talebiyle bir icra takibi daha başlatıldı.”

Tahliyesini istedi

Kutsi’nin kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten avukat Levent Yazıcı İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak kira kontratının feshini ve tahliyesini mahkemeden talep etti.

Yargılama süreci başlarken haziran ayındaki dava hakimin raporlu olması nedeniyle aralık ayına ertelendi.

Kutsi’nin davaya konu ödemeleri yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, ancak eşiyle yaşadığı kavga sonrası evden ayrıldığı, eşinin oturmaya devam ettiği öğrenildi.

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