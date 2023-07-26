Yunanistan 'Cehennem'i yaşıyor! Turistlerin rahatlığı pes dedirtti, yangınlar uydudan görüntülendi
Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'dan gelen görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. AFP'nin paylaştığı görüntülerde bazı turistlerin yangın bölgesine pek de uzak olmayan noktada tatillerine devam ettikleri, bazı turistlerin ise alevler ile mücadele eden Korfu'ya tatil için akın etmeye devam ettiği görüldü. ABD'li uydu şirketi Maxar ise, Rodos ve Korfu adalarında süren yangınların verdiği hasarı çarpıcı bir şekilde ortaya koyan uydu görüntüleri paylaştı.
Yunanistan, yaklaşık bir haftadır anakaranın yanı sıra Rodos ve Korfu adalarında, şiddetli bir sıcak hava dalgasının yol açtığı ve şiddetli rüzgarların yaydığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Özellikle İngiliz turistlerin uğrak noktası olan adalar yaklaşık 10 bin İngiliz'i ağırlıyordu. Bu turistlerden bazıları pazar, pazartesi ve salı günleri uçaklar ile adalardan tahliye edildi.
Yangınlar nedeniyle adeta cehennemi yaşayan ülkeden gelen görüntüler ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.
AFP'nin geçtiği görüntülerde bazı turistlerin yaşanan felakete rağmen tatillerine devam ettiği görüldü. Söz konusu karelerde dumanların yükseldiği Korfu manzarasına sahip plajda güneşlenen turistler olduğu görüldü.