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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Yvonne Anderson ile güçlendirdi. 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yvonne Anderson’a Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz. 2022-2023 EuroLeague Women Ödülleri'nde normal sezonun en iyi 5'ine seçilen Yvonne Anderson, yeni sezonda çubuklu formamızla mücadele edecek."

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