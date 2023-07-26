BIST 6.601
DOLAR 26,95
EURO 29,88
ALTIN 1.709,00
HABER /  SPOR

Kayserispor ikinci hazırlık maçına çıkıyor!

Kayserispor ikinci hazırlık maçına çıkıyor!

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ikinci maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, tesislerinde Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak.

Abone ol

Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ikinci provasını TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yapacak. Sarı kırmızılılar, bugün tesislerde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kayserispor tesislerinde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu müsabakada bütün oyuncularına şans vermesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı!
Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı!
Stellantis'in yeni STLA Medium Platformu tanıtıldı!
Stellantis'in yeni STLA Medium Platformu tanıtıldı!
Emekliler için seyyanen zam talebi! "İlaçtan ekmeğe kadar gelen zamları göz önünde bulundurarak..."
Emekliler için seyyanen zam talebi! "İlaçtan ekmeğe kadar gelen zamları göz önünde bulundurarak..."
Sınırın sıfır noktasında patlıcan hasadı başladı!
Sınırın sıfır noktasında patlıcan hasadı başladı!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı!
Gana, idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi oldu!
Gana, idam cezasını kaldıran 29'uncu Afrika ülkesi oldu!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü!
Uganda Devlet Başkanı: Afrika'dan ham madde almayı durdurun!
Uganda Devlet Başkanı: Afrika'dan ham madde almayı durdurun!
Yerel seçimde CHP ile iş birliği olacak mı? Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Akşener'e böyle dedi
Yerel seçimde CHP ile iş birliği olacak mı? Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Akşener'e böyle dedi
Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor!
Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor!