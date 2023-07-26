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Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı!

Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı!

Trabzonspor, Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında NK Triglav Kranj'ı 4-0 yendi.

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İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı.

4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Abdurrahman Bayram'ın yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok, kayarak vurduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

30. dakikada orta sahadan ilerleyen Kerem Şen'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok'un topu ağlara yollamasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Abdurrahman Bayram'ın sol kanatta köşe direğine yakın alandan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

60. dakikada Trabzonspor 3'üncü golü buldu. Sağ kanattan Bardhi'nin köşe vuruşuna iyi yükselen Teklic, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

78. dakikada Trabzonspor 4 farkla üstünlüğü sağladı. Orta sahada rakibini geçerek ilerleyen Poyraz Yıldırım, ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Veron'un solundan filelere gönderdi: 4-0

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor: 4 - NK Triglav Kranj: 0

Stat: Stanko Mlakar

Hakemler: Celjer Tilen, Pahulje Erazem, Zunic Matej

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe (Dk. 71 Kağan Moradaoğlu), Serkan Asan, Benkovic, Doğucan Haspolat (Dk. 71 Hakan Yeşil), Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Bardhi, Kerem Şen, Abdurrahman Bayram (Dk. 63 Göktan Gürpüz), Teklic (Dk. 71 Poyraz Yıldırım), Umut Bozok (Dk. 71 Enis Destan)

NK Triglav Kranj: Veron, Gal, Leon, Nedim, Tim, Tevz, Kristian, Oliver, Kunst Jan (Dk. 65 Domen), Janko (Dk. 45 Marko), News

Goller: Dk. 4 ve Dk. 50 Umut Bozok, Dk. 60 Teklic, Dk. 78 Poyraz Yıldırım (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 17 News (NK Triglav Kranj), Dk. 57 Umut Bozok (Trabzonspor)

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