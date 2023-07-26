Tanju Özcan'dan ihraç kararına tepki! İhraç edilmek beni küçültmez...

CHP'nin ihraç ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan karara tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybettiğinin altını çizen Tanju Özcan, "- Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmişti" dedi.

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'Değişim' talebiyle Bolu'dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlatıp, "Git evinde bu koltuğa otur" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi. Özcan, "Onlara bu zevki yaşatmayacağım, istifa edeceğim" demişti ama istifa edemeden ihraç edildi.

12 seçim kaybetti ama...

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın ihraç kararını duyurmasının ardından Tanju Özcan'dan açıklama geldi. "Başarısız Bay Kemal Kılıçdaroğlu, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti" diyen Tanju Özcan şöyle devam etti:

Karar en çok onları sevindirdi

- Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

- Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim.

İhraç edilmek beni küçültmez

- Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri…

- Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…