Eve çilingirle girdiler! Küçük kız korkunç halde bulundu

Ordu'dan son gelen haber kan dondurdu. 12 yaşındaki kız çocuğu evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu.Abone ol
Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, S.P'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde tabanca bulundu
Kafasına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinde tabanca bulunduğu öğrenildi.