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Ülke yetkilileri resmen duyurdu: Kolera salgını patlak verdi!

Ülke yetkilileri resmen duyurdu: Kolera salgını patlak verdi!

Uganda Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgınının patlak verdiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Namayingo bölgesinde kolera salgınının baş gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Namayingo'da üç kişide kolera tespit edildiği ve bu kişilerin tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan salgından korunmak için vatandaşlara hijyen kurallarına uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca kolera salgını nedeniyle 4 kişinin öldüğüne dair haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

Uganda'da geçen sene de patlak veren kolera salgınında en az 20 kişi ölmüştü.

Afrika ülkelerinden Burundi, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali, kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

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