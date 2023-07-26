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AFAD il müdürünün kızı pencereden düştü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AFAD il müdürünün kızı pencereden düştü!

VAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş’ın 2,5 yaşındaki kızı pencereden düşerek hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki lojmanlarda meydana geldi.

Sineklik açılınca düştü

Pencerenin kenarından dışarıya bakan Müdür Mehmet Ulutaş’ın kızı Almira Ulutaş, sinekliğin açılmasıyla 4. kattan düştü.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden minik kızın cenazesi, defnedilmek üzere uçakla Ankara’ya gönderildi.

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