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Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi!

Gaziantep'te 4 ton sahte deterjan ele geçirildi!

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramalarda 4 ton sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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